5 Июля 2022 21:36

Пять снарядов упали на территорию Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На приграничную территорию Узбекистана 5 июля упали пять реактивных снарядов предположительно с территории Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Республики Узбекистан.

«5 июля 2022 года около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана», - сообщила пресс-служба МИД РУ.

В ведомстве отметили, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» г.Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов.

В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной устанавливают причины инцидента.