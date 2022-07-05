Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пять снарядов упали на территорию Узбекистана
5 Июля 2022 21:36

Пять снарядов упали на территорию Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На приграничную территорию Узбекистана 5 июля упали пять реактивных снарядов предположительно с территории Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Республики Узбекистан.

«5 июля 2022 года около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана», - сообщила пресс-служба МИД РУ.

В ведомстве отметили, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» г.Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов.

В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной устанавливают причины инцидента.


Фото: yuz.uz
Новости по теме
Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке
Кыргызстан готов к новой волне коронавируса
Тела 12 погибших членов экипажа затонувшего судна извлекли из воды у побережья Китая
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Кыргызстан готов к новой волне коронавируса
Азербайджанская нефть подорожала на мировом рынке
Подозреваемого в стрельбе на параде задержали в Чикаго
Тела 12 погибших членов экипажа затонувшего судна извлекли из воды у побережья Китая
Каждый второй авиарейс отменили в скандинавских странах
Шесть человек погибли и 20 ранены во время стрельбы в пригороде Чикаго
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Кыргызстане
Туристка из Румынии погибла в результате нападения акулы в Египте

Лента новостей

Архив