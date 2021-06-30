Пять сложных операций на сердце провели столичные кардиологи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пять сложных операций на сердце провели кардиологи из Медицинского центра Управления делами Президента РК в Атырауском областном кардиоцентре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это были такие сложные операции, как имплантация кардиостимулятора, радиочастотная абляция при нарушении ритма, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце, аортокоронарное шунтирование с пластикой митрального клапана», – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Кроме того, медицинские специалисты из г. Нур-Султана провели разбор клинических случаев, а также осмотр пациентов в реанимации. В завершение рабочего визита врачи прочли лекции для атырауских коллег по экстракорпоральной мембранной оксигенации.