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    05:17, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Пять сложных операций на сердце провели столичные кардиологи в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пять сложных операций на сердце провели кардиологи из Медицинского центра Управления делами Президента РК в Атырауском областном кардиоцентре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это были такие сложные операции, как имплантация кардиостимулятора, радиочастотная абляция при нарушении ритма, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце, аортокоронарное шунтирование с пластикой митрального клапана», – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

    Кроме того, медицинские специалисты из г. Нур-Султана провели разбор клинических случаев, а также осмотр пациентов в реанимации. В завершение рабочего визита врачи прочли лекции для атырауских коллег по экстракорпоральной мембранной оксигенации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область
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