1 Июня 2022 23:00

Пять скверов открыли в День защиты детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые точки притяжения жителей появились в трех районах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Реконструкцию пешеходных зон и обустройство общественных пространств провели по улице Омарова от здания Музыкального театра юного зрителя до пр. Республики, а также на площади перед зданием ТД «Sine Tempore».

Работы велись с учетом предложений горожан для проведения семейного досуга в комфортной обстановке вблизи собственных домов, для придания эстетического вида столице, создания экологически благоприятных условий для проживания.

Сейчас на некогда пустовавших местах появились современные фонтаны, развлекательные и игровые зоны, детские площадки, и малые архитектурные формы. Для отдыха горожан установили скамейки с урнами, фонари современного дизайна, провели озеленение.

Сразу три новых сквера появилось в столичном районе Байконыр. Один из них расположился по пр. Абая в районе домов №53/1 и №57/1.

В распоряжении жителей тихие, развлекательные и игровые зоны, детские площадки, зоны для комфортного времяпровождения семей и молодежи. По периметру участка предусмотрена детская велодорожка с безопасным покрытием. Территория озеленена кустарниками, газоном и цветниками.

Второй сквер открылся по улице Иманова, в районе домов №32, 34 и 36. Основную его площадь занимают газон и зеленые декоративные насаждения, разветвленные сетью аллей и дорожек, вдоль которых организованы места отдыха, оборудованные скамьями и урнами.

Еще одно общественное пространство презентовано по улице Пушкина 8. Здесь можно найти все виды тренажеров, которые обычно бывают в фитнес залах, только адаптированные для уличного занятия спортом. Большой крытый навес позволяет как в летнее, так и зимнее время тренироваться на чистом воздухе на набережной реки Есиль. Юные астанчане также могут порезвиться на детской площадке, ребята постарше – позаниматься в воркаут зоне, а взрослые – отдохнуть в беседках.

«Одно из главных пожеланий было сохранить существующие деревья, они прорастают здесь уже столько лет. Их очень много, как большие деревья, так и саженцы. Учли все пожелания жителей, сохранили 100% деревьев. Дополнительно посадили около 300 кустарников сирени, которые будут цвести и пахнуть», - сообщил заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана Айдын Бегимбеков.

Сегодня новый сквер презентовали и в жилом массиве Интернациональный в районе улицы №135. Здесь появились детская площадка и воркаут зона.

Территория украшена малыми архитектурными формами, в достаточном количестве установлены скамейки, урны и уличные фонари.

Все общественные пространства столицы обустраиваются с учетом создания безбарьерной среды для людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения.

Учитывается уклон пешеходных дорожек и площадок, предусматриваются места отдыха и скамейки. Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Нур-Султане запланировано строительство 9 скверов, 4 из которых расположены на окраинах города.