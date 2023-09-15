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    18:31, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пять школ в Петропавловске не подключены к центральному отоплению

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    В Петропавловске пять учебных заведений находятся на автономном отоплении. Одну из школ до сих пор топят углем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владислав Лукин на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал о готовности соцобъектов и домов города к отопительному сезону.

    По его информации к системе центрального отопления подключены 185 объектов социальной сферы. В том числе 22 объекта здравоохранения, 25 – соцкультбыта, 15 - спорта и 101 объект образования. Все получили паспорта готовности.

    «Пять школ города находятся на автономном отоплении. Из них четыре на электроэнергии: средние школы №12 (микрорайон «Хромзавод»), №13 (поселок Заречный), неполная средняя школа №31 и №42 (Рабочий поселок) - и одна твердом топливе - №44 в Рабочем поселке. Здесь заключён договор и завезён уголь в количестве 500 тонн», - сообщил В. Лукин.

    Два года назад бывший аким области Кумар Аксакалов возмущался тем, что котлы на электроотоплении расходуют в восемь раз больше бюджетных средств, чем те, кто отапливает здание другими способами. Он тогда поручал перевести школы на котлы на биомассе или щепе. И даже обещал рассмотреть ответственность должностных лиц, которые вовремя не перевели учебные заведения с электрического на альтернативный вид отопления.

    Прошло два года, школы в Петропавловске продолжают отапливать электричеством.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Отопительный сезон школа
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