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    13:56, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Пять школ перевели на дистанционный режим работы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус обнаружили у 495 школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что из общего числа школьников, заразившихся коронавирусом, 258 обучались в штатном режиме.

    «С начала третьей четверти коронавирус выявили у 189 школьников. Из них 106 обучались в штатном режиме. На дистанционный режим переведены Заградовская средняя школа в Есильском районе, школы в селах Соколовка и Озерное Кызылжарского района, в районе М.Жумабаева – Карагандинская средняя школа и Булаевская школа-сад», - проинформировал А.Жуматаев.

    По его информации, с начала регистрации COVID-19 в области случаи коронавируса отмечаются во всех возрастных категориях. Наибольший удельный вес приходится на североказахстанцев старше 50 лет – 48%. Работающие жители региона заражаются коронавирусом чаще, чем неработающее население. 25% случаев инфицирования зарегистрировали среди пенсионеров.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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