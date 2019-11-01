Пять сел упразднят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Костанайского областного маслихата проголосовали за изменения в административно-территориальном устройстве Костанайской области, передает alau.kz.

Было решено упразднить пять сел в Костанайском, Денисовском, Аулиекольском и Карасуском районах. С карты Костанайской области исчезнут села Янушевка, Чебендовка, Кирова, Братское, Куленсай. Как отмечает издание, в этих селах проживает менее 50 человек.