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Пять сел упразднят в Костанайской области
1 Ноября 2019 10:28
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Костанайского областного маслихата проголосовали за изменения в административно-территориальном устройстве Костанайской области, передает alau.kz.
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Было решено упразднить пять сел в Костанайском, Денисовском, Аулиекольском и Карасуском районах. С карты Костанайской области исчезнут села Янушевка, Чебендовка, Кирова, Братское, Куленсай. Как отмечает издание, в этих селах проживает менее 50 человек.
Ключевые слова: Костанайская область,
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