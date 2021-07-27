Пять сельских колледжей модернизируют в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году по проекту «Жас маман» обновят материально-техническую базу пяти сельских колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления образования, модернизация пройдет в Высшем сельскохозяйственном колледже им. Ж. Кизатова в Есильском районе, Агротехническом колледже Айыртауского района, Новоишимском аграрно-техническом колледже района им. Г. Мусрепова, Тайыншинском колледже агробизнеса и колледже профессиональной подготовки и сервиса района М. Жумабаева.
На обновление материально-технической базы учебных заведений выделили 1,4 млрд тенге. На эти средства планируют закупить оборудование. Его поставки уже идут.
«В целях обучения трактористов-машинистов практическим навыкам управления новейшей сельскохозяйственной техникой и освоения современных технологий закупили тракторы ClAAS, комбайны John Deere, рулонные пресс-подборщики, плуги, жатки, сеялки, фронтальные погрузчики, разбрасыватели удобрений, тренажеры сельскохозяйственных тракторов, учебные кабинеты. Для подготовки сварщиков приобрели современный учебный кабинет сварочного оборудования. Для обучения техников-технологов молочного производства - учебные блоки по производству сливочного масла, учебный сепаратор. Для подготовки техников-технологов мясного производства поступила модульная бойня крупного рогатого скота, стенды-планшеты и другое оборудование», - проинформировали в управлении.
В мастерских и лабораториях колледжей под новое оборудование делают соответствующий ремонт. На эти цели из местного бюджета выделили более 179 млн тенге.
В прошлом году по проекту «Жас маман» обновили оборудование в четырех колледжах на общую сумму 1,2 млрд тенге.
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