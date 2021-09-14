РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:49, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять регионов Казахстана перешли в желтую зону

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять регионов Казахстана перешли в желтую зону. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Положительная динамика заболеваемости отразилась и на матрице оценки эпидемиологической ситуации», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, за последние две недели 5 регионов республики переместились из красной зоны в желтую зону, это: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

    «В зеленой зоне находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов находится в красной зоне», - заключил министр.

    Ранее, А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

    «Ситуация по заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире продолжает оставаться нестабильной. Всего в мире зарегистрировано более 224 млн случаев коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется более 300 тысяч случаев, умерло более 4,6 млн человек», - сказал Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Правительство РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!