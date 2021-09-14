Пять регионов Казахстана перешли в желтую зону
«Положительная динамика заболеваемости отразилась и на матрице оценки эпидемиологической ситуации», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.
По его словам, за последние две недели 5 регионов республики переместились из красной зоны в желтую зону, это: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
«В зеленой зоне находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов находится в красной зоне», - заключил министр.
Ранее, А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и в мире.
«Ситуация по заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире продолжает оставаться нестабильной. Всего в мире зарегистрировано более 224 млн случаев коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется более 300 тысяч случаев, умерло более 4,6 млн человек», - сказал Алексей Цой.