НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять регионов Казахстана перешли в желтую зону. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительная динамика заболеваемости отразилась и на матрице оценки эпидемиологической ситуации», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, за последние две недели 5 регионов республики переместились из красной зоны в желтую зону, это: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

«В зеленой зоне находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов находится в красной зоне», - заключил министр.

Ранее, А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

«Ситуация по заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире продолжает оставаться нестабильной. Всего в мире зарегистрировано более 224 млн случаев коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется более 300 тысяч случаев, умерло более 4,6 млн человек», - сказал Алексей Цой.

