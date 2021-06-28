НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 28 июня 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.