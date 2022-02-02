Пять разовых доз героина изъяли у жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Нур-Султана в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Правопорядок» предотвращена деятельность лиц, причастных к сбыту наркотических средств на территории столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

«За хранение наркотиков задержан 64-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый. В ходе личного обыска у него были изъяты 5 разовых доз «героина», приготовленных к сбыту. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Подозреваемый водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие.

За 2021 год возбуждено 191 уголовных дел, из которых 138 в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков.

Из незаконного оборота было изъято 169 кг 586 гр. различного вида наркотических средств, из них 2 кг 289 гр. героина и 7 кг 105,5 гр. синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух нарколаборатории, добавили в пресс-службе.



