10 Июня 2022 17:34

Пять рабочих остались под завалами в одном из цехов АрселорМиттал Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» (далее АМТ) во время ремонта металлургического цеха под завалами остались пять рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 июня 2022 года при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет» (дочернее предприятие АО «АМТ») произошло обрушение кровли.

«В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10 м) под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО «АМТ», работы по их извлечению продолжаются», - сообщили в пресс-службе АрселорМиттал Темиртау.