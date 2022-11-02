Пять пунктов обогрева организуют для водителей на трассах Жамбылской области зимой

2 Ноября 2022, 22:35

2 Ноября 2022, 22:35

Пять пунктов обогрева организуют для водителей на трассах Жамбылской области зимой

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность транспортных артерий региона к зимнему периоду обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсуждены вопросы готовности автотрасс региона к приближающемуся зимнему сезону.

«В этом году на уход за транспортными артериями региона выделено 189 млн тенге, – сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжан Жанибеков. - Планируется привлечь 23 подрядные организации. На сегодняшний день утвержденными подрядчиками подготовлено 186 единиц техники, 7 010 тонн песка, 890 тонн соли».

Директор Жамбылского областного филиала АО «НК» КазАвтоЖол» Айжан Туганова доложила о готовности к зимнему периоду дорожно-эксплуатационной техники, в том числе пяти тепловых пунктов, пяти производственных баз и 58-ми единиц техники. Привлечены к работам в зимний период и девять единиц арендной техники.

Глава региона Нуржан Нуржигитов поручил обеспечить стопроцентную поставку инертных материалов для засыпки трасс в целях предотвращения гололедицы.

«Необходимо установить предупреждающие дорожные знаки, проводить системную работу по ремонту и содержанию дорог, следить за качеством работ, выполняемых подрядчиками. А также заранее сформировать необходимый запас горюче-смазочных материалов», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Протяженность сети автомобильных дорог региона и уличной сети населенных пунктов Жамбылской области составляет 9 989 километров. В том числе протяженность автодорог республиканского значения 1 197,5 километра, областного – 1 941,5, районного – 1 188, улиц населенных пунктов – 5 662 километра.