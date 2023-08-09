Пять пригородных электропоездов сменили станцию прибытия и отправления в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением капитального ремонта системы перронного водоснабжения на станции «Нур-Султан 1» с 14 августа по 10 сентября пять железнодорожных пригородных электропоездов будут временно прибывать и отправляться со станции «Нурлы жол». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».



Это электропоезд №6803 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол – Атбасар» со временем отправления в 07:30 ;

электропоезд №6829 сообщением «Нур-Султан – Кокшетау» со временем отправления в 08:08;

электропоезд №6831 сообщением «Ерейментау – Нур-Султан» со временем прибытия в 07:18;

электропоезд №7553 сообщением «Караганда – Курорт Боровое» со временем прибытия в 08:56 и отправлением в 09:20;

электропоезд №7556 сообщением «Курорт Боровое – Караганда» со временем прибытия в 19:20 ч. и отправлением в 20:00 ч.

Временно отменена стоянка на станции «Сороковая» электропоезда №6831 сообщением «Ерейментау – Нур-Султан Нурлы жол».

Остальные железнодорожные пассажирские поезда будут курсировать в обычном режиме.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру:1433.

Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.