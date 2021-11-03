Пять пожаров произошло в ВКО за два дня

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области со 2 по 3 ноября ликвидировано 5 пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

2 ноября в Жарминском районе по улице Гайнуллина во дворе жилого частного дома горело сено 18 тонн. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По этой же причине в этот же день в Шемонаихинском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли, стен пристроенной к дому хозпостройки. Огнеборцы ликвидировали огонь на площади 8 кв.м.

2 ноября в Тарбагатайском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли блока хозпостройки на общей площади 50м.кв. Причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В районе Алтай во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли. Спасателями ликвидирован огонь на общей площади 230 кв.метров. Огнеборцы успели спасти из огня 2 козы, однако в результате сильного задымления погибло 2 свиньи, 11 коз и 12 кур. Предварительные причины пожара - НППБ при монтаже и эксплуатации электропроводки, неосторожное обращение с огнем.

3 ноября в городе Риддере по улице Загородная во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции блока хозпостроек, также сгораемые детали панели приборов, обшивка передних сидений автомомбиля марки «УАЗ». В огне погибло 2 головы КРС, 25 кур. Спасателями ликвидирован пожар на площади 50 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

С начала 2021 года в ВКО зарегистрирован 1251 пожар, 293 пожара произошло по причине несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов, 499 – по причине неосторожного обращения с огнем, 219 - при эксплуатации печей с нарушениями правил пожарной безопасности.