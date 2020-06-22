Пять пожарных постов создадут в Павлодарской области в этом году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в рамках программы развития территорий в Павлодарской области планируется создать пять пожарных постов в Баянаульском, Майском, Успенском, Щербактинском районах и в районе Аккулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«По программе развития территорий с 2013 по 2019 год в Павлодарской области были созданы тридцать девять пожарных постов. Пять пожарных постов начали работать благодаря инициативе акиматов городов Экибастуз и Аксу, Баянаульского и Павлодарского районов.

Эти пожарные посты обеспечивают защиту 161 населенного пункта области, где проживает около 45 тысяч жителей. 39 пожарных постов оснащены техникой в количестве 41 единицы, из которых, 24 единицы – пожарной и 17 единиц приспособленной техники. Департамент по чрезвычайным ситуациям оказывает помощь местным исполнительным органом в оснащении техникой», - отметили в ДЧС.

Так, с 2012 по 2019 годы департамент передал на баланс городских и районных акиматов 32 единицы пожарной техники. Департамент проводит также работу по обучению сотрудников пожарных постов. С 2015 по 2019 годы на базе школы первоначальной подготовки ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС области прошли обучение 36 работников пожарных постов и добровольных пожарных формирований области. Еще 36 сотрудников пожарных постов обучались тушению пожаров и загораний на месте работы. Создание пожарных постов в районах не только обеспечивает защиту населенных пунктов от пожаров, но и позволяет создать дополнительные рабочие места в сельской местности. Сотрудники вновь созданных пожарных постов принимают активное участие и вносят свой вклад в дело тушения пожаров на своих подведомственных территориях.

Так, в 2019 году силами пожарных постов самостоятельно без привлечения сил и средств государственной противопожарной службы ликвидировано 29 случаев горения, в 2018 году их количество составило 28. Совместно же с силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ работники пожарных постов ликвидировали в 2019 году шестьдесят четыре, а в 2018 году семьдесят пять возгораний.

Результаты работы по созданию пожарных постов в регионе показала достаточную эффективность и в рамках третьего этапа реализации целевого индикатора программы развития территорий в период с 2021 по 2025 годы планируется создать еще десять пожарных постов.







