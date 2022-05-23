23 Мая 2022 01:16

Пять подтоплений зафиксировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вечером 21 мая в Алматы начался дождь, который с перерывами ожидается до утра 23 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

«По состоянию на 21:00 часов зафиксировано пять подтоплений, которые устраняют коммунальные службы», - сообщили в акимате города.

Ночью в городе будут работать 54 единицы техники, 27 мотопомп, 115 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений заготовлено 2400 мешков с песком.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

По прогнозу РГП «Казгидромет», дождь завершится сегодня ночью. Температура воздуха ночью на 23 мая +10…+12 градусов.

По данным пресс-службы акимата, в городе выпало 26,4 мм осадков. Всего за май выпало 100,8 мм при нормативе 105 мм.

Ранее сообщалось, что участок трассы Алматы-Оскемен размыло из-за проливных дождей - смыло трубчатый переход автодороги. На данный момент этот участок закрыт. Также в Алматинской области в селах Байгазы и Когалы в результате дождя вода прошла по нескольким улицам.