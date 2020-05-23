+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 13 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пять пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

23 Мая 2020 21:52
Поделиться:
Пять пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять пациентов с коронавирусом COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В городе Шымкенте – 2 человека, Западно-Казахстанской области - 2, Кызылординской области - 1.

Всего по РК 126 пациентов перевели из реанимации в профильное отделение.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив