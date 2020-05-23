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Пять пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
23 Мая 2020 21:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять пациентов с коронавирусом COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В городе Шымкенте – 2 человека, Западно-Казахстанской области - 2, Кызылординской области - 1.
Всего по РК 126 пациентов перевели из реанимации в профильное отделение.
Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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