Пять пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять пациентов с коронавирусом COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В городе Шымкенте – 2 человека, Западно-Казахстанской области - 2, Кызылординской области - 1.

Всего по РК 126 пациентов перевели из реанимации в профильное отделение.