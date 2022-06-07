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Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Июня 2022, 12:38
Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 июня лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 132 человека (–90+ и 42 КВИ-). Из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне – 94 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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