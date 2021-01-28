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    17:31, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Пять пьяных водителей за сутки задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель» задержали пять нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, один из задержанных – 37-летний житель Жамбылского района. Его остановили в центре села Пресновки. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение. Дело передали в суд. Сельчанину грозит лишение прав на ближайшие семь лет и административный арест на 15 суток.

    «Всего за сутки выявили 477 различных нарушений Правил дорожного движения. Задержано 24 человека, которые управляли авто, уже будучи лишенными прав. 28 водителей – за превышение скорости и 13 – за нарушения правил маневрирования. 70 водителей привлекли к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности и 52 – за пользование телефоном за рулем», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    С начала января на дорогах области задержали более 30 пьяных водителей. Областная операция «Пьяный водитель», в которой задействованы более 420 полицейских, продлится до 30 января.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Транспорт Правоохранительные органы
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