Пять пьяных водителей за сутки задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель» задержали пять нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, один из задержанных – 37-летний житель Жамбылского района. Его остановили в центре села Пресновки. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение. Дело передали в суд. Сельчанину грозит лишение прав на ближайшие семь лет и административный арест на 15 суток.

«Всего за сутки выявили 477 различных нарушений Правил дорожного движения. Задержано 24 человека, которые управляли авто, уже будучи лишенными прав. 28 водителей – за превышение скорости и 13 – за нарушения правил маневрирования. 70 водителей привлекли к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности и 52 – за пользование телефоном за рулем», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С начала января на дорогах области задержали более 30 пьяных водителей. Областная операция «Пьяный водитель», в которой задействованы более 420 полицейских, продлится до 30 января.



