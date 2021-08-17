Пять основных мест заражения коронавирусом, назвал главсанврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин назвал места, где чаще всего коронавирусом заражаются алматинцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в пятерку основных мест заражения входят: объекты торговли – 35% (рост на 3%), контакты в семьях – 18%, общественный транспорт – 17,6% (рост на 1,4%), рынки – 13%, где основная масса заражается на продуктовых рынках, резко возросла заражаемость в семейных мероприятиях (тои, юбилеи, поминки) до 3,5% (рост на 2,1%)», - отметил Жандарбек Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Ранее было опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.