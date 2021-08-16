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Пять оросительных каналов отремонтируют в Атырауской области
16 Августа 2021 01:38
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области отремонтируют пять оросительно-обводнительных каналов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как рассказал директор Атырауского филиала РГП «Казводхоз» Асланбек Рысжанов, ведётся ремонт на пяти каналах в двух районах региона. Это десятилетия назад построенные каналы Алга — Егиз, Сары-Озек, Курсай, 7 Аул — Айсары в Махамбетском районе и Алгабас — Жорык в Индерском районе. Каналы три года назад были переданы на баланс местных исполнительных властей, поэтому работы, которые завершатся в этом году, финансирует область.
В первую очередь заросшие тростником и заиленные каналы расчистили, а также подняли бровки. Произведён также ремонт или замена насосные станции и трансформаторы.
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