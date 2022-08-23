Пять организаций по инклюзивному образованию появится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О развитии инклюзивного образования и проблемах данной сферы говорили на августовской конференции в Караганде. Как отметили специалисты, статистика в этом направлении не утешительная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова, в регионе сейчас 2 650 детей с особыми образовательными потребностями охвачены дополнительным образованием. Для дальнейшего развития инклюзивного образования в области появится еще пять специальных организаций. В Караганде будет открыт первый в области Центр поддержки детей с аутизмом. В Шахтинске приступит к работе психолого-медико-педагогическая комиссия.

Глава ведомства так же отметила и проблемы в этой сфере. В новом учебном году управление образования Карагандинской области планирует улучшить инфраструктуру для всех категорий особенных детей, в том числе с инвалидностью.

«Дело здесь касается не только входных групп, но и обстановки внутри зданий, включая санузлы и другие помещения. В этом списке также – обеспечение пандусами, поручнями, подъемными устройствами, расширение дверных проемов, улучшение туалетных и душевых комнат, установка направляющих знаков для незрячих, информационных табличек со шрифтом Брайля, динамиков с радиотрансляцией, нескользкого покрытия, маркировки ступеней, модернизация раздевалок, установка специальной мебели», - отметила Гульсум Кожахметова.

На августовской конференции работников образования присутствовала директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудеринова. Гость из южной столицы поделилась нововведениями в этой сфере. Как стало известно, в Казахстане расширилась категория детей с особыми потребностями и изменилась система оценки этих потребностей.

«В эту категорию теперь входят как дети с ограниченными возможностями, так и дети, испытывающие трудности в обучении в соответствии с экономическими или социальными трудностями. Это могут быть и дети мигрантов в том числе. Сейчас эти изменения внесли в Закон «Об образовании в РК». В республике условия для инклюзивного образования созданы лишь в 59% школ», - пояснила Айгерим Кудеринова.

Согласно новому приказу, оценка особых образовательных потребностей должна проводиться от воспитателя в детском саду и учителя в школе.

«Когда педагог видит, что ребенку трудно обучаться, он должен, используя методы диагностики, определить эти трудности и необходимость помощи. Если нужна более глубокая оценка, родителям рекомендуется провести ее в условиях психолого-медико-педагогической консультации. Приказ полностью расписывает этот алгоритм. Еще один важный документ, который нам предстоит использовать и внедрить в систему – создание психолого-педагогического сопровождения, создание службы. Организовывается служба приказом руководителя организации образования, в нее входят все участники образовательного процесса. Например, классный руководитель организовывает оценку потребностей, взаимодействует с учителями-предметниками и родителями, предметник тоже определяет трудности у ребенка, составляет адаптированную индивидуальную программу – родитель тоже участвует в составлении этой программы. Это поможет в дальнейшей работе социальным педагогам и психологам, которые, если нужно, уполномочены проводить индивидуальные или групповые занятия», - говорит Айгерим Кудеринова.



