19 Июля 2022 10:24

Пять организаций для детей-сирот закрыли за восемь лет в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Встреча с экспертами европейского Фонда «SociEux+» прошла в «Bolashaq Saraiy» города Кокшетау. Фонд является экспертным центром Европейского союза по вопросам занятости населения, охраны труда и социальной защиты, а также реализации пилота по трансформации интернатных учреждений и внедрения в Акмолинской области профессиональных приемных семей, которые показывают уже свои первые успехи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования региона, на встрече были презентованы европейские модели патронатного воспитания и опыта Хорватии в процессе деинституционализации и трансформации детских учреждений.

«Сегодня весь мир озадачен профилактикой социального сиротства и закрытия детских домов из-за их негативного влияния на ребенка. Причины, по которым устройство детей в детские дома должно быть заменено устройством в семьи, отражены во многочисленных исследованиях как в Казахстане, так и за рубежом. Из них следует, что каждый второй ребенок, который находится в государственном учреждении для детей, подвергается насилию. Задержка психологического, ментального и физического развития детей по сравнению с их сверстниками, воспитывающимися в семье, является одним из негативных последствий проживания детей в детских домах», - отметили организаторы.

ОФ «АНА ҮЙІ» совместно с уполномоченным по правам ребенка в РК Аружан Саин проводит планомерную работу по профилактике социального сиротства и уменьшения количества детей, ежегодно попадающих в детские дома.

С 2013 года по настоящее время ОФ «АНА ҮЙІ» открыл в регионах страны 21 дом мамы, которые оказывают помощь матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с новорожденным ребенком, предлагают им жилье, питание, медицинское обслуживание и психологическую помощь. Вся эта работа проводится для того, чтобы оставить ребенка с родной матерью. За последние девять лет благодаря домам мамы 5592 ребенка не попали в детские дома и предотвращено 69% отказов от детей.

На этом Фонд не остановился и начал развивать новые направления - Национальное агентство по усыновлению и проект «Балажан» по трансформации детских домов в центры поддержки семьи. Сотрудники Фонда убеждены, что лучшее место для ребенка — это семья. Последним направлением озадачено все международное сообщество.

«В Хорватии последние 15 лет уделяется особое внимание профессиональным семьям, по сей день проводятся реформы, которые связаны с переходом детских домов на профессиональные патронатные семьи. Мы считаем, что семья – это наилучшая среда для ребенка и его благополучия. Важно понимать, что патронатное воспитание – это временная мера, которая поддерживает ребенка при переходе, и профессиональные семьи - не получатели социальных услуг, а наши партнеры, в сотрудничестве с которыми осуществляется необходимый уход и опека за ребенком. За эти 15 лет деятельность детских домом трансформировалась. Если раньше там проживали дети, сейчас эти учреждения оказывают услуги профессиональным семьям и детям. Я хочу сказать, что в Казахстане есть отличные предпосылки к трансформации детских домов, ведь те шаги, которые предприняли Фонд «Ана үйі» совместно с Юнисеф, уже показали положительный результат, и переход на патронатное воспитание на основе доказательной политики уже осуществляется в Казахстане», - отметила эксперт европейского фонда по уходу за детьми Люсия Вежмелка.

В своем выступлении руководитель управления образования Акмолинской области Бейбит Жусупов проинформировал участников круглого стола о текущей ситуации по вопросам охраны прав детей, находящихся в организациях для детей-сирот в Акмолинской области.

«С 2014 года в области ведется политика деинституализации детских домов. Благодаря развитию альтернативных форм семейного воспитания и ранней профилактики социального сиротства количество воспитанников значительно сократилось, что позволило за последние 8 лет закрыть пять организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - добавил Бейбит Жусупов.