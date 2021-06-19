Пять очагов возгорания локализованы в природном резервате «Ертис орманы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пять очагов возгорания локализованы на территории природного резервата «Ертис орманы» в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

18 июня в 12 часов 36 минут на линию 101 района Аккулы Павлодарской области поступило сообщение о горении в лесном фонде «Ертис орманы». Незамедлительно к месту были отправлены силы и средства департамента по ЧС Павлодарской области. После облета сотрудниками Казавиаохраны было установлено, что происходит горение на пяти разрозненных очагах в Баймбетском лесничестве.

На тушение были сосредоточены следующие силы и средства ДЧС в количестве восемь человек личного состава и три единицы техники, так же 60 работников и 17 единиц техники лесоохраны «Ертис орманы». На момент в 15:00 часов все очаги были своевременно локализованы.