Пять областей Казахстана примут кандасов по региональной квоте в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – НАО «Фонд Отандастар» опубликовало видеоролик по разъяснению порядка включения в региональную квоту приема кандастар, переехавших в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«На 2022 год региональная квота приема кандастар установлена в количестве 1 499 человек.

Региональную квоту распределили между областями следующим образом: Павлодарская – 800, Костанайская – 150, Акмолинская – 258, Восточно – Казахстанская – 162, Северо-Казахстанская – 129 человек», - говорится в публикации.