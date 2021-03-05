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Пять новых заводов появятся в Казахстане к 2025 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Марта 2021, 12:40
Пять новых заводов появятся в Казахстане к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по завершению строительства пяти новых заводов рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства на расширенном заседании Правительства РК поставлена задача принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии министерства.

Решение данной задачи предлагается следующим образом – в текущем году планируется разработка Национального проекта по развитию нефтегазохимии до 2025 года, который позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, в частности:

- Обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем;

- Создание кластера нефтегазохимии;

- Развитие дальнейших переделов.

«Также, в рамках поручения Совета иностранных инвесторов прорабатывается разработка отдельного соглашения между Правительством и инвестором, с учетом его потребностей при реализации НГХ проекта. Данные меры позволят к 2025 году завершить строительство 5 заводов», - отметил министр.

Как дополнительно сообщили в ведомстве, это:

- завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год (Атырауская область);
- завод по производству технических газов мощностью 57 млн куб.м азота и 34 млн куб.м сухого сжатого воздуха (Атырауская область);
- завод по производству полипропилена мощностью 80 тыс. тонн/год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 60 тыс. тонн/год на базе сырья Шымкентского нефтехимического завода (г. Шымкент);
-завод по производству полиэтелентерефталата мощностью 430 тыс. тонн/год (Атырауская область);

-завод по производству метанола (82 тыс. тонн) и гликоль (100 тыс. тонн) мощностью 182 тыс. тонн (г. Уральск).

Тем самым, ожидаемый эффект к 2025 г.:

- объем производства увеличится в 9 раз, составив 2,0 млн тонн нефтегазохимической продукции;

- объем инвестиций в экономику страны составит порядка $3,9 млрд.

«Таким образом, производство базовой нефтегазохимической продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует нашей стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию», - заключил глава ведомства.


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