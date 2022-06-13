13 Июня 2022 10:30

Пять новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 867 случаев, из них: в городе Нур-Султане – один, в городе Алматы – четыре.

Ранее сообщалось, что лечение от коронавируса получают 157 казахстанцев.

