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Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау

9 Июня 2020 20:54
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Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау

КОКШЕТАУ КАЗИНФОРМ - В Кокшетау выявлено еще несколько случаев COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, у 70-летнего мужчины, госпитализированного в провизорное отделение ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» с диагнозом пневмония, выявлен 8 июня. А сегодня выявлено 4 подтвержденных случая у мужчин 1965, 1980, 1991 г.р. и 60-летней женщины. Все выявленные с симптомами ОРВИ, из них один человек находился в реанимации ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница» с диагнозом пневмония, состояние стабильное.

«Все больные будут переведены в инфекционное отделение на базе областного противотуберкулезного диспансера, где пройдут лечение, согласно утвержденному клиническому протоколу. Специалистами санитарной службы организовываются противоэпидемические мероприятия в очагах заражения. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов. Будет организована заключительная дезинфекция», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время, по словам врачей, в городе Кокшетау обеспечена готовность 101 койки, из них 60 инфекционных (на базе Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера), 41 провизорная (на базе Кокшетауской городской многопрофильной больницы – 31 койка и многопрофильной областной детской больницы – 10 коек).

На сегодня под наблюдением находятся – 26 человек, в том числе на домашнем карантине – 18, госпитализировано – 3.

Как добавили в ведомстве, с 1 апреля сняты с мониторинга 1262 человека.

В городе Кокшетау работают три лаборатории, определяющие наличие COVID-19: РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», клинико-бактериологическая лаборатория при «Акмолинском областном противотуберкулезном диспансере» и ПЦР лаборатория ТОО «МЫРЗА-ХАН».

При этом врачи считают, что повторного карантина в Акмолинской области объявлено не будет.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Оксана Матасова

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