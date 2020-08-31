Пять новых школ открывают в Алматинской области к 1 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в преддверии нового учебного года открывают пять новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в селе Айтей Карасайского района открылась 1200 местная школа. В преддверии нового учебного года в селе с населением более 5 тысяч человек сдали в эксплуатацию новую школу.

«Открытие учебного заведения является одним из важнейших событий в жизни жителей небольшого села. Потому как уже в этом учебном году ученики смогут продолжить обучение в полностью укомплектованной школе. А самое главное: новое образовательное учреждение способствует решению одной из главных проблем - трехсменного обучения. Так как до этого дети учились в несколько смены в единственной школе посёлка. Но в 2018 году, в рамках государственно-частного партнерства и при поддержке главы региона Амандыка Баталова, началось строительство новой школы. На сегодняшний день работы полностью завершены, и уже в этом учебном году родители смогут отправить своих детей в просторную и современную школу», - сообщили в пресс-службе акима района.

Как отметила руководитель управления образования Алматинской области Майгуль Омарова, в области предусмотрено строительство 23 школ, 17 из них решат проблему трехсменного обучения. К 1 сентября уже сданы пять школ, а до конца года завершится строительство еще трех школ.

В рамках госпрограммы также предусмотрено строительство еще шести школ по 1500 мест и одна школа на 1200 мест на общую сумму 29,9 млрд тенге.

Помимо этого в 2020 году проводится капитальный ремонт 55 объектов образования на сумму 23,9 млрд тенге.

А ко Дню знаний, кроме новой школы села Айтей, сданы в эксплуатацию еще несколько школ в Жамбылском, Коксуском, Илийском районах и в станции Шамалган.