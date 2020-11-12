Пять новых пожарных автомобилей получили акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На боевую службу акмолинским огнеборцам поступили пять пожарных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Пять единиц новой спецтехники включают четыре автоцистерны на шасси КамАз и автолестницу АЛ-32. Автоцистерны были произведены в АО «КАМАЗ инжиниринг» и приобретены за счет средств местного бюджета. Пожарная автолестница АЛ-32 имеет вылет стрелы в 32 метра и предназначена для спасения людей с высотных здании.

Как отметили в ведомстве, на сегодня техника проходит процедуру регистрации, после чего будет передана по районам области. Автолестница останется в городе Кокшетау, так как тут находятся наиболее высотные здания по области.

«Всего в службе пожаротушения ДЧС Акмолинской области имеется 235 единиц пожарной техники различного назначения, в том числе 113 единиц основных, 38 специальных пожарных автомобилей и 84 единиц вспомогательного назначения», - резюмировал начальник отдела пожаротушения и АСР ГУ «СПиАРС» ДЧС Акмолинской области Руслан Каниев.



