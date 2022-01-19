Пять новых поликлиник откроют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде и Жезказгане откроются центры лучевой диагностики, а в клинике имени профессора Х. Ж. Макажанова появится гемодиализный центр. Кроме этого, в области построят пять новых поликлиник и четыре фельдшерско-акушерских пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О новых объектах здравоохранения и привлечении молодых квалифицированных специалистов рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

- Система здравоохранения региона на протяжении последних нескольких лет живет в стрессовой ситуации из-за коронавируса. Тем не менее, в области открываются новые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и другие объекты. Какие цели поставлены на этот год?

- Мы намерены завершить строительство областной детской больницы.

Также продолжим реализацию проекта по модернизации онкологического диспансера, на территории которого строим операционно-реанимационный блок. Это будет четырехэтажное здание площадью 4,5 тыс квадратных метров, оснащенное современным оборудованием.

При онкодиспансере также появится отделение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ КТ) и будет установлен новый линейный ускоритель, который используется при лучевой терапии. ПЭТ КТ и линейный ускоритель появятся в рамках ГЧП. Кроме того, в горбольнице № 1 будет развернут новый приёмный покой, соответствующий современным требованиям.

- Какие новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию в этом году?

- Мы планируем построить четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в селах Юбилейное Абайского района, Нижний Кайракты Шетского района, Бидайык и в поселке Жанаарка Жанааркинского района. По ГЧП планируется открытие пяти поликлиник в шаговой доступности в Караганде, Темиртау и Балхаше. Будет привлечено более 2 млрд частных инвестиций.

В Жезказгане должно появиться родильное отделение при многопрофильной больнице. Также в городе сейчас идут ремонтные работы в двухэтажном здании, в котором будет находиться филиал областного онкодиспансера.

В Караганде завершается реконструкция родильного отделения областной клинической больницы. Там же будет амбулаторный центр оперативной гинекологии.

В рамках ГЧП должны открыться два центра лучевой диагностики – в Караганде и Жезказгане, а также гемодиализный центр в клинике Макажанова.

- Как решается вопрос дефицита кадров?

- Чтобы решить проблему нехватки медработников, во главу угла ставится обеспечение специалистов служебным жильем. В прошлом году молодые медики получили 199 благоустроенных квартир. На очереди реализация двух актуальных проектов. Первый – это завершение в этом году строительства 28-квартирного дома в Жезказгане. И второй – реконструкция здания стационара областной детской больницы для обустройства в нем 100 квартир.

В целом в прошлом году в область прибыли 400 врачей, в том числе 189 специалистов после окончания резидентуры. Проблему нехватки кадров невозможно решить в одночасье, но конкретная работа в этом направлении идет.

Выполнение всех намеченных задач позволит здравоохранению области сделать очередной шаг вперед, и население, независимо от места проживания, будет получать медпомощь, гарантированную государством.

- Спасибо за интервью.