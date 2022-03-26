Пять нокдаунов и нокаут: казахстанец победил узбекистанца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся бой 21-летнего казахстанского боксера Нурдоса Толебая (8-0, 6 КО) и узбекистанца Бургута Ходжибоева (8-3, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала досрочная победа Толебая — техническим нокаутом в четвертом раунде. В

По ходу боя рефери пять раз отсчитал нокдаун Ходжибоеву: два раза - во втором раунде, два — в третьем, один — в четвертом, который и закончился для узбекистанского боксера нокаутом.

Таким образом, Нурдос Толебай одержал девятую победу в профессиональной карьере, а Бургут Ходжибоев потерпел четвертое поражение.

21-летний казахстанский боксер выиграл нокаутом шесть боев подряд. Что касается его оппонента, то Ходжибоев до этого не выходил на ринг с ноября 2018 года.



