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    21:19, 25 Март 2022 | GMT +6

    Пять нокдаунов и нокаут: казахстанец победил узбекистанца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся бой 21-летнего казахстанского боксера Нурдоса Толебая (8-0, 6 КО) и узбекистанца Бургута Ходжибоева (8-3, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала досрочная победа Толебая — техническим нокаутом в четвертом раунде. В

    По ходу боя рефери пять раз отсчитал нокдаун Ходжибоеву: два раза - во втором раунде, два — в третьем, один — в четвертом, который и закончился для узбекистанского боксера нокаутом.

    Таким образом, Нурдос Толебай одержал девятую победу в профессиональной карьере, а Бургут Ходжибоев потерпел четвертое поражение.

    21-летний казахстанский боксер выиграл нокаутом шесть боев подряд. Что касается его оппонента, то Ходжибоев до этого не выходил на ринг с ноября 2018 года.



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