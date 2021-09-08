Пять нарушений карантина выявили в Нур-Султане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильными группами за сутки проверено в Нур-Султане около 60 объектов предпринимательства, выявлено 5 нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Вопреки действующему Постановлению главного санитарного врача, где указан ряд предупреждающих мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений происходит систематическое нарушение, игнорируются санитарные требования.

В 01:33 часов более 10 любителей сетевых игр собрались в компьютерном клубе «Ajax» по улице Косшыгулулы и проводили досуг. Беспечные молодые люди, игнорируя санитарные требования и не думая о последствиях, подвергают опасности своих близких.

Мобильными группами района «Байқоңыр» Нур-Султана в составе полицейских, представителей акимата в ходе рейдовых проверок в полночь был выявлен атмосферный бар «Панаехали» по улице Бараева, который принимал гостей. В заведении отдыхали более 30 посетителей. Ранее бар неоднократно привлекался за нарушение карантина.





Собранный материал в отношении нарушителей направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности с рассмотрением вопроса о приостановлении деятельности увеселительного заведения.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3639 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.