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    13:34, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пять наркопреступлений с участием несовершеннолетних выявили в столице

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу столичного департамента полиции Сергей Ильиных сообщил о наркопреступлениях с участием несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 9 месяцев текущего года выявлено 5 фактов наркопреступлений, к которым причастны несовершеннолетние лица», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

    По его словам, молодые люди были привлечены к уголовной ответственности по фактам хранения наркотиков, не за сбыт.

    «Сейчас в столице традиционный вид наркотиков вытесняет группа синтетических наркотиков, производимых в подпольных лабораториях. Идет большой наплыв синтетики в города, вовлекается студенческая молодежь в употребление данного вида наркотиков», - отметил спикер.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Борьба с наркотиками Астана Правоохранительные органы
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