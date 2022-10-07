Пять наркопреступлений с участием несовершеннолетних выявили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу столичного департамента полиции Сергей Ильиных сообщил о наркопреступлениях с участием несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 9 месяцев текущего года выявлено 5 фактов наркопреступлений, к которым причастны несовершеннолетние лица», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

По его словам, молодые люди были привлечены к уголовной ответственности по фактам хранения наркотиков, не за сбыт.

«Сейчас в столице традиционный вид наркотиков вытесняет группа синтетических наркотиков, производимых в подпольных лабораториях. Идет большой наплыв синтетики в города, вовлекается студенческая молодежь в употребление данного вида наркотиков», - отметил спикер.