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Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
14 Октября 2022, 03:37

Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в подразделении по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы, за 9 месяцев этого года в мегаполисе выявлено 461 правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

«Из незаконного оборота изъято около 600 кило наркотических средств, 15 килограммов из них – синтетика. В результате проведенных разработок ликвидированы пять лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Приведу в пример один эпизод: было задержано шестеро молодых людей в возрасте 20-23 лет, которые в обычном доме организовали нарколабораторию. При санкционированном обыске помещения были изъяты химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, а также готовые к реализации около 6 килограммов мефедрона. Цена товара составила бы 150 миллионов тенге. Из-за погони за легким заработком каждому из задержанных грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет», – сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.


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