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    21:07, 09 Март 2022 | GMT +6

    Пять наград мирового чемпионата завоевали карагандинские каратисты

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В международном первенстве по ашихара-карате (AIKO AIF) отличились пять бойцов федерации Ashihara Karate Карагандинской области. В копилке спортсменов четыре «золота» и одно «серебро», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат мира проходил среди детей, юношей, молодёжи и взрослых в Анталье (Турция). В нём приняли участие более тысячи каратистов из 18 стран.

    Карагандинцы, поднявшиеся на первую ступень пьедестала:

    Евангелина Молодушкина, ученица 3-го класса гимназии им. Шакарима;

    Дина Исабекова, ученица 8-го класса гимназии им. Шакарима;

    Анара Исабекова, преподаватель Карагандинского университета Казпотребсоюза;

    Айдын Самбаев, студент Карагандинского технического университета.

    Ещё один учащийся КТУ – Арман Раимбеков – получил «серебро».

    «В итоге казахстанская сборная с 19 золотыми, 14 серебряными и 9 бронзовыми наградами стала второй в общекомандном зачёте. Первое место - у Турции, третье – у Литвы, четвёртым стал Азербайджан», - сообщили в пресс-службе у правления физической культуры и спорта Карагандинской области .


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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