Пять наград мирового чемпионата завоевали карагандинские каратисты
Чемпионат мира проходил среди детей, юношей, молодёжи и взрослых в Анталье (Турция). В нём приняли участие более тысячи каратистов из 18 стран.
Карагандинцы, поднявшиеся на первую ступень пьедестала:
Евангелина Молодушкина, ученица 3-го класса гимназии им. Шакарима;
Дина Исабекова, ученица 8-го класса гимназии им. Шакарима;
Анара Исабекова, преподаватель Карагандинского университета Казпотребсоюза;
Айдын Самбаев, студент Карагандинского технического университета.
Ещё один учащийся КТУ – Арман Раимбеков – получил «серебро».
«В итоге казахстанская сборная с 19 золотыми, 14 серебряными и 9 бронзовыми наградами стала второй в общекомандном зачёте. Первое место - у Турции, третье – у Литвы, четвёртым стал Азербайджан», - сообщили в пресс-службе у правления физической культуры и спорта Карагандинской области .