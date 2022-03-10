Пять наград мирового чемпионата завоевали карагандинские каратисты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В международном первенстве по ашихара-карате (AIKO AIF) отличились пять бойцов федерации Ashihara Karate Карагандинской области. В копилке спортсменов четыре «золота» и одно «серебро», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат мира проходил среди детей, юношей, молодёжи и взрослых в Анталье (Турция). В нём приняли участие более тысячи каратистов из 18 стран.

Карагандинцы, поднявшиеся на первую ступень пьедестала:

Евангелина Молодушкина, ученица 3-го класса гимназии им. Шакарима;

Дина Исабекова, ученица 8-го класса гимназии им. Шакарима;

Анара Исабекова, преподаватель Карагандинского университета Казпотребсоюза;

Айдын Самбаев, студент Карагандинского технического университета.

Ещё один учащийся КТУ – Арман Раимбеков – получил «серебро».

«В итоге казахстанская сборная с 19 золотыми, 14 серебряными и 9 бронзовыми наградами стала второй в общекомандном зачёте. Первое место - у Турции, третье – у Литвы, четвёртым стал Азербайджан», - сообщили в пресс-службе у правления физической культуры и спорта Карагандинской области .