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Пять модульных постов откроют в районах Костанайской области

24 Февраля 2022 16:51
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Пять модульных постов откроют в районах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Один из таких уже открыт и функционирует в Житикаре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный полицейский области сообщил, что сейчас находится в городе Житикара. Это приграничный район с Россией. Здесь он принял участие в открытии модульного поста полиции, который располагается в центре города. Пост оснащен всем необходимым для работы, системой видеонаблюдения и компьютерной техникой.

«Продолжаю знакомство с регионом. Сейчас нахожусь в городе Житикара. Здесь открыли модульный пост полиции. Отмечу, что именно такие посты полиции позволяют реализовать принцип «Полиция шаговой доступности» в городах и районах области. Они доказали свою эффективность там, где были установлены. В области будет открыто пять модульных постов, один из них уже работает в городе Тобыл, обеспечивая взаимодействие с населением, по любым вопросам оказания помощи. Круглосуточно службу на посту будут нести участковые инспекторы полиции и патрульные полицейские. Граждане могут обратиться в любое время, все вопросы будут оперативно решаться. В рамках исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan» в области планируется построить также 13 участковых пунктов полиции», - написал в посте Ерлан Омарбеков

Здесь же, в центре Житикары, установлена также тревожная кнопка. Во время демонстрации работы новшества, к начальнику ДП обратилась местный житель Гульбану Каирбековна, которая отметила, что возможность вызывать полицию, благодаря тревожной кнопке, позволяет поддерживать порядок на улицах города.

Начальник отдела полиции района Булат Иманов рассказал, что с начала года, благодаря поступившим таким образом сообщениям в полицию, было пресечено более 20 административных правонарушений и раскрыто два преступления.

«Средства на строительство модульного поста были выделены из местного бюджета. Кроме того, в Житикаре будут расширены возможности видеонаблюдения дополнительной функцией распознавания лиц. Отмечу, что при помощи 116 камер видеонаблюдения в этом году было раскрыто семь преступлений и выявлено более 100 административных правонарушений. Важно, что и все школы города охвачены этой функцией – установлено более 260 камер видеонаблюдения с выводом изображения в дежурную часть», - отметил в своем посте Ерлан Омарбеков.

Между тем, глава департамента продолжает свою рабочую поездку по регионам.


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#Костанайская область   #Безопасность   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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