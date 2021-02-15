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    18:33, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Пять мобильных телефонов перебросил мужчина на территорию колонии в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Поздно вечером мужчина пытался перебросить на территорию учреждения АК-159/18 пакет с запрещенными предметами. Как выяснилось позже, им оказался гражданин, ранее отбывавший там наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    11 февраля около 21:00 часов мужчина совершил переброс запрещенных предметов на территорию учреждения АК-159/18. Факт переброса заметил часовой национальной гвардии, который незамедлительно сообщил дежурному, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками учреждения АК-159/18 ДУИС по Карагандинской области, военнослужащими национальной гвардии совместно с сотрудниками патрульной полиции УП Абайского района был задержан 27-летний мужчина, ранее отбывавший наказание в данном учреждении.

    «В переброшенном свертке находились: 5 мобильных устройств с зарядными устройствами, 2 единицы флэш-карт, 24 единиц сим-карт разных мобильных операторов, завернутые губками для смягчения падения. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации учреждения АК-159/18, проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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