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Пять млн тенге за один день выманили интернет-мошенники у североказахстанцев

6 Декабря 2021 22:03
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Пять млн тенге за один день выманили интернет-мошенники у североказахстанцев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Свыше пяти миллионов тенге за один день выманили интернет-мошенники у североказахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В минувшую субботу было зарегистрировано сразу шесть фактов интернет-мошенничества. В двух случаях была использована схема «звонок из службы безопасности банка». Это один из самых распространенных приемов обмана. Мошенники запугивают потерпевших, уверяя, будто с их счетов пытаются вывести крупные суммы, либо говорят, что на их имя берут крупные кредиты. Детали могут различаться, цель преступников всегда одна: получить такие данные жертвы, как ИИН, номер и cvv-код банковской карты, разовый пароль доступа, приходящий по sms. Как вариант, преступники убеждают людей в необходимости взять крупные кредиты и перевести все деньги на новый счет, с которого тотчас снимают их.

«Кредиты на чужое имя – также в числе распространенных схем мошенничества. Именно так еще одной жительнице Петропавловска был причинен ущерб в 2,5 миллиона тенге. Женщина разместила объявление о продаже бытовой техники. Позвонивший мошенник пообещал сделать предоплату и попросил назвать ему конфиденциальные данные. Располагая этими данными, он вывел с депозита жертвы все многолетние накопления», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Полицейские просят жителей области никогда и никому не доверять свои персональные и финансовые данные. Получив «звонок из банка», не поддерживайте разговора с мошенниками. Помните: настоящие банковские работники не будут обсуждать по телефону состояние счетов или настаивать, чтобы клиент произвёл какие-либо операции. Если есть сомнения в сохранности средств, придите в филиал банка лично.


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#Северо-Казахстанская область   #Мошенничество  
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