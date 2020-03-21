-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
вчера 22:49
-
-
-
вчера 22:31
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
-
-
Пять млн тенге пожертвовал карагандинский меценат на приобретение экспресс-тестов на коронавирус
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы поддержали акцию #BizBirgemiz #NurOtan. Неравнодушные жители перечисляют средства в фонд на борьбу с коронавирусом, передаёт МИА «Казинформ».
Активный член партии «Nur Otan», предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо Карагандинской области Габдолла Дюсенбаев пожертвовал пять млн тенге на приобретение экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Эти тесты закупят для больниц области. Объединиться в трудное для всех время и делать добрые дела - гражданский долг каждого человека, считает меценат.
Экспресс-тесты на коронавирус - это то, в чём, действительно, сейчас нуждаются люди. Инициатива карагандинского бизнесмена поможет не только жителям области, но и всем казахстанцам.
Карагандинские партийцы сформировали мобильные бригады волонтёров. Они будут раздавать нуждающимся антисептики, медицинские маски и продукты первой необходимости. В первую очередь помогут одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям.Ранее Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
- В два-три раза поднимут зарплату врачам, занятым в борьбе с коронавирусом – Диас Ахметшарип
- Нурлан Нигматулин: Наурыз напоминает нам о вечных ценностях: взаимопомощи, поддержке и отзывчивости
- США приостановили выдачу виз во всех странах
- 178 казахстанцев вернулись домой из Грузии и России
- В Украине подтвержден 41 случай коронавируса, жертвами COVID-19 стали три человека
- В Алматы обменные пункты изменят время работы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана