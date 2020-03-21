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Пять млн тенге пожертвовал карагандинский меценат на приобретение экспресс-тестов на коронавирус

21 Марта 2020 09:50
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Пять млн тенге пожертвовал карагандинский меценат на приобретение экспресс-тестов на коронавирус

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы поддержали акцию #BizBirgemiz #NurOtan. Неравнодушные жители перечисляют средства в фонд на борьбу с коронавирусом, передаёт МИА «Казинформ».

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Активный член партии «Nur Otan», предприниматель, вице-президент Федерации дзюдо Карагандинской области Габдолла Дюсенбаев пожертвовал пять млн тенге на приобретение экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Эти тесты закупят для больниц области. Объединиться в трудное для всех время и делать добрые дела - гражданский долг каждого человека, считает меценат.

Экспресс-тесты на коронавирус - это то, в чём, действительно, сейчас нуждаются люди. Инициатива карагандинского бизнесмена поможет не только жителям области, но и всем казахстанцам.

Карагандинские партийцы сформировали мобильные бригады волонтёров. Они будут раздавать нуждающимся антисептики, медицинские маски и продукты первой необходимости. В первую очередь помогут одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям.

Ранее Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Благотворительность, Социальная поддержка, Нур Отан, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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