Пять млн тенге можно выиграть в конкурсе по озеленению в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы объявлен конкурс на лучшее озеленение дворовой территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы стартует конкурс «Лучшее озеленение дворовой территории – 2021», приуроченный ко Дню города. Победителям будет вручен сертификат на 5 000 000 тенге на покупку инвентаря, растений для озеленения дворовой территории.

Конкурс проводится для оценки озеленения и благоустройства внутридворовых территорий, социальной активности жителей в улучшении экологической обстановки.

В конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе жители дворовой территории, организации собственников имущества (ОСИ) и представители КСК. Мероприятие проводится с целью пропаганды опыта жителей в озеленении и благоустройстве внутридворовых и прилегающих территорий и привлечения населения к озеленению и благоустройству. Также организаторы отмечают, что хотят обратить внимание на значимость и бережное отношение к зеленому фонду города.

При оценке работ учитываются культурно-эстетическая и практическая значимость проведенных работ по озеленению и благоустройству, новизна и оригинальность форм и методов работ. Для участия в конкурсе необходимо на сайте www.ecovid.kz подать заявку на участие. Награждение победителей будет проводиться в рамках празднования Дня города – 19 сентября 2021 года.



