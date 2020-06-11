Пять миллионов саженцев саксаула посажено за два года на осушенном дне Аральского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За два года на 13 300 га осушенного дна Аральского моря высажен саксаул. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период 2018-2020 годы на осушенном дне Аральского моря Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК совместно с Корейской лесной службой Республики Корея и Фондом сохранения биологического разнообразия Казахстана посажено 5 млн саженцев саксаула на площади 13 300 га. Данная работа осуществлена в рамках проекта «Фитолесомелиорация осушенного дна Аральского моря в Кызылординской области», на реализацию которого Корейской лесной службой были инвестированы средства в размере 1,7 млн долларов.

Высыхание Аральского моря освободило более чем 6 млн га от бывшей площади воды. Ежегодно в воздух с осушенного дна Аральского моря выносится более 100 млн тонн соли, пыли и песка. Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий, а также то, что соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде. В этой связи казахстанскими лесоводами с 1980-х годов принимаются меры по сдерживанию песчано-солевых бурь путем посадки саксаула на осушенном дне Аральского моря», – написал С. Дилдахмет.

Также пресс-секретарь комитета отмечает, что на осушенном дне Аральского моря лесомелиорация входит в комплекс мер, направленных на оздоровление экологической обстановки. Лесными хозяйствами Кызылординской области ежегодно осуществляется посадка саксаула на площади свыше 10 тыс. га, из них на осушенном дне Аральского моря 6 500 га.

Кроме того, в рамках научного сопровождения проекта научными сотрудниками Университета Кореи на осушенном дне Аральского моря были проведены уникальные исследования влияния искусственных посадок на свойства почвы.

По словам С. Дилдахмета, в Казахстане саксауловые насаждения составляют 65% от всей площади основных лесообразующих пород и занимают 6 млн 132,4 тыс. га, составляя практически почти половину площади лесного фонда республики (49%). Корни одного куста саксаула способны удерживать около 4 тонн песка. В целях перехода от прямого посева на посадку сеянцами саксаула в Казалинском лесном питомнике выращиваются саженцы саксаула для лесомелиоративных работ по заращиванию осушенного дна Аральского моря. Площадь питомника составляет 32 га, ежегодная мощность по объему выпускаемой продукции составляет свыше 4 миллионов сеянцев саксаула.

Для сохранения ареалов произрастания саксауловых лесов и недопущения их вырубки Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК был введен запрет на все виды рубок в саксауловых лесах до 31 декабря 2023 года, а также на реализацию саксаула в торговых точках республики.

В Центральной Азии наибольшее количество саксауловых насаждений находится в пустынях Казахстана и по праву имеет статус колыбели этого уникального дерева.

Метод Казахской лесной службы является самым успешным в мире по борьбе с опустыниванием.

В целом с 1980-х по 2020 годы было высажено более 190 тыс. га саксаула на осушенном дне Аральского моря.