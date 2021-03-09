Пять микрорайонов остались без воды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 8 марта отключили воду в пяти микрорайонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в связи с повреждением на подающем водоводе диаметром 400 мм подачу воды временно приостановили в микрорайонах Орман, Солнечный, Солнечный-2, поселках Борки и Новопавловка.

Подачу воды возобновят после полного завершения работ.

В горакимате добавили, что во дворы многоквартирных домов организуют подвоз воды.