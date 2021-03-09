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    20:33, 08 Март 2021 | GMT +6

    Пять микрорайонов остались без воды в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 8 марта отключили воду в пяти микрорайонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в связи с повреждением на подающем водоводе диаметром 400 мм подачу воды временно приостановили в микрорайонах Орман, Солнечный, Солнечный-2, поселках Борки и Новопавловка.

    Подачу воды возобновят после полного завершения работ.

    В горакимате добавили, что во дворы многоквартирных домов организуют подвоз воды.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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