20:33, 08 Март 2021 | GMT +6
Пять микрорайонов остались без воды в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 8 марта отключили воду в пяти микрорайонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в связи с повреждением на подающем водоводе диаметром 400 мм подачу воды временно приостановили в микрорайонах Орман, Солнечный, Солнечный-2, поселках Борки и Новопавловка.
Подачу воды возобновят после полного завершения работ.
В горакимате добавили, что во дворы многоквартирных домов организуют подвоз воды.