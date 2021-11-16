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Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО

16 Ноября 2021 22:30
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Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - На 100 тысяч тенге обманул подросток продавца в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В начале ноября в дежурную часть ОП Аягозского района поступило обращение от 48-летней владелицы магазина о том, что с июля по ноябрь месяцы неизвестный парень в ее магазине обманным путем покупал разные продукты, а именно оплачивал через мобильное приложение, однако деньги на счет не поступали. Причиненный ущерб составил 100 000 тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 17-летний студент колледжа. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество«, санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
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