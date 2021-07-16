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    16:00, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Пять мешков корней редких растений изъяли у мужчины в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пять мешков корней редких растении изъяли у мужчины в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Природоохранные полицейские Кегенского РОП Алматинской области задержали транспортное средство, загруженное мешками корней редких растении.

    «Около 01:00 часов ночи природоохранные полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы ДКНБ РК задержали автомобиль Mitsubishi Mantero, в багажнике которого были пять мешков корней редких растении. Водитель авто, 34-летний житель города Алматы, при себе каких-либо документов на перевозку такого груза не имел», – сообщил старший инспектор по ОП ГПП УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов.
    Изъятые корни переданы на экспертизу для точного определения к каким именно видам растении они принадлежат.
    «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 339 ч.1 УК РК. После результатов экспертизы будет подсчитан ущерб и дана объективная правовая оценка», – дополнил Багозинов.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Экология Алматинская область Правоохранительные органы
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