Пять мешков корней редких растений изъяли у мужчины в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пять мешков корней редких растении изъяли у мужчины в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Природоохранные полицейские Кегенского РОП Алматинской области задержали транспортное средство, загруженное мешками корней редких растении.

«Около 01:00 часов ночи природоохранные полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы ДКНБ РК задержали автомобиль Mitsubishi Mantero, в багажнике которого были пять мешков корней редких растении. Водитель авто, 34-летний житель города Алматы, при себе каких-либо документов на перевозку такого груза не имел», – сообщил старший инспектор по ОП ГПП УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов.

Изъятые корни переданы на экспертизу для точного определения к каким именно видам растении они принадлежат.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 339 ч.1 УК РК. После результатов экспертизы будет подсчитан ущерб и дана объективная правовая оценка», – дополнил Багозинов.

