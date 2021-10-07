Пять мешков ценного рачка изъяли у браконьеров в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали факт незаконной добычи ценного рачка Artemia salina, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на берегу озера Менгисер в Мамлютском районе полицейские во время рейда обнаружили трёх человек, занятых добычей рачка. Разрешительные документы на промысел у мужчин отсутствовали.

37-летний житель Тайыншинского района и 31-летние жители Алматинской и Восточно-Казахстанской областей задержаны. Изъяты автомобиль «ВАЗ-21140», приспособления для добычи и пять мешков с веществом биологического происхождения. Образцы направлены на судебно-экспертное исследование. По его результатам будет установлена сумма ущерба.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Желающих незаконно добыть ценного рачка, используемого в фармацевтической и косметической промышленности, в регионе задерживают ежегодно.