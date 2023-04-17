Пять медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на Кубке Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Дубровники (Хорватия) состоялся Кубок Европы по дзюдо. Команда Казахстана завершила его с пятью медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем турнира стал Гумар Кыргызбаев (до 66 килограммов). На втором месте - Толганая Абеуова (до 52 килограммов) и Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов).

«Бронзу» завоевали Бауыржан Нарбаев (до 60 килограммов) и Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов).