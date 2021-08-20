Пять малоизученных бассейнов обладают большим потенциалом - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев подчеркнул необходимость освоения малоизученных осадочных бассейнов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу, что рост частных инвестиций в геологоразведку напрямую зависит от уровня государственного финансирования ранних стадий геологического изучения недр, в результате которого выявляются перспективные участки. Несмотря на большое количество разрабатываемых месторождений, недра Казахстана располагают все еще достаточно большим потенциалом для новых открытий», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, в части углеводородов геологами выделено 15 осадочных бассейнов, степень изученности которых разная. Из них 5 освоены, 5 малоизучены, 5 малоперспективных.

«На сегодня весь объем нефте-газо-добычи производится на 5-ти освоенных бассейнах. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на которые приходится около 80% ресурсной базы страны. Для изучения 5 малоизученных бассейнов: Северо-Тургайский, Прииртышский, Аральский, Сырдарьинский, Шу-Сарысуйский, обладающих огромным потенциалом, необходимо привлекать инвесторов и предоставить им государственную поддержку», - заключил спикер.