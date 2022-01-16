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Пять магазинов продавали алкоголь во время режима ЧП в Атырау

16 Января 2022 21:47
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Пять магазинов продавали алкоголь во время режима ЧП в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выявлено пять магазинов, незаконно реализующих алкогольную продукцию во время режима ЧП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на действующие ограничение, в регионе выявлено 5 фактов торговли алкогольной продукцией. Предприниматели, нарушившие требования закона о реализации алкогольной продукции, привлечены к административной ответственности. По статье 476 КоАП РК составлены административные протоколы («Нарушение режима чрезвычайного положения). Решением суда наложены штрафы в размере 10 месячных расчетных показателей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Напомним, что до 19 января в регионе с целью обеспечения безопасности населения введен комендантский час. С 23.00 часов до 07.00 часов утра движение пешеходов и автотранспорта запрещено. Введенные ограничения являются необходимой мерой чрезвычайного положения.

«В нашем регионе ситуация стабильная. Однако необходимо не допускать условий, способствующих совершению правонарушений», - предупредили в пресс-службе ДП региона.


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#Атырауская область   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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