Пять магазинов незаконно продавали алкоголь в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские выявили торговые точки, которые продавали алкоголь, несмотря на введенный запрет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, пять таких магазинов обнаружили в Петропавловске, два – в районе Шал акына. Запрет на продажу алкоголя в регионе действует с 6 января.
«Веденные запреты обусловлены, в первую очередь, чрезвычайной ситуацией в стране. В нашем регионе ситуация спокойная, однако необходимо исключить все предпосылки, способствующие нарушениям правопорядка. Уверен, в целом население с пониманием относится ко всем ограничительным мерам, понимая, что главное сейчас обеспечить безопасность и стабильность», - сказал комендант, начальник департамента полиции Марат Тулебаев.
Всего за пять дней в Северо-Казахстанской области за нарушение режима ЧП задержали 85 человек. Большинство нарушений связано с нарушением комендантского часа, который действует с 23 часов до 7 часов утра.
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