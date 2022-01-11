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Пять магазинов незаконно продавали алкоголь в СКО

11 Января 2022 15:50
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Пять магазинов незаконно продавали алкоголь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские выявили торговые точки, которые продавали алкоголь, несмотря на введенный запрет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, пять таких магазинов обнаружили в Петропавловске, два – в районе Шал акына. Запрет на продажу алкоголя в регионе действует с 6 января.

«Веденные запреты обусловлены, в первую очередь, чрезвычайной ситуацией в стране. В нашем регионе ситуация спокойная, однако необходимо исключить все предпосылки, способствующие нарушениям правопорядка. Уверен, в целом население с пониманием относится ко всем ограничительным мерам, понимая, что главное сейчас обеспечить безопасность и стабильность», - сказал комендант, начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Всего за пять дней в Северо-Казахстанской области за нарушение режима ЧП задержали 85 человек. Большинство нарушений связано с нарушением комендантского часа, который действует с 23 часов до 7 часов утра.


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#Северо-Казахстанская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Олеся Жуковень

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